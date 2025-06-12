أحمد موسى يحذر من "قافلة الصمود": احترموا سيادة مصر وأرضها الطاهرة وأمنها القومى

حذر الإعلامي أحمد موسى، التعدي على السيادة المصرية، خاصة بعد ما تردد بشأن القافلة المزعومة "قافلة الصمود".

وقال أحمد موسى خلال بث مباشر على صفحته "فيسبوك": احترموا سيادة مصر وأرضها الطاهرة وأمنها القومى .. مصر مش سايبة.. ليه عايز تدخل في مصر.. علشان تعمل فوضى ..وهذه الارض طاهرة محدش يدخلها إلا بإذن.

وأضاف أحمد موسى، أن مصر قالت في بيان قوي، نرحب بكل المبادرات الاقليمية والدولية والشعبية ولكن هناك أطر وواجبات قبل الدخول، مؤكدا أن مصر أكثر الدول اهتماما بالقضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني.

حفظكم الله يا أبطال

وقال أحمد موسى، عبر حسابه :" واااه يا عبد الودود يا اللى واقف على الحدود.. حفظكم الله يا أبطال".

أحمد موسى: جميع المبادرات الرئاسية تصب في مصلحة المواطنأحمد موسى: جميع المبادرات الرئاسية تصب في مصلحة المواطن



"قافلة الصمود"

و‏حددت مصر موقفها من القافلة التى تحمل عنوان الصمود والتى تريد الوصول الى معبر رفح المصرى ودخول غزة :

- التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.

- اتباع نفس الآليات المتبعة لزيارة الوفود الأجنبية منذ بدء الحرب على غزة ومنها التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج أو من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلى المنظمات الى وزارة الخارجية.

- أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى المنطقة الحدودية.

- لن يتم النظر فى أى طلبات أو التجاوب مع أى دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.

- التأكيد على أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الى الأراضى المصرية بما فى ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة.

- ترحب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.