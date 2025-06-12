أحمد موسى: مصر لم ترفض دخول قافلة الصمود ولكن تدعو لاحترام السيادة والتنظيم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث اليوم يذكرنا بما حدث في 2011، ناس جايين من دول أخرى للانضمام لقافلة الصمود، هدفهم مصر وليس غزة، هدفهم إحراج مصر وليس إحراج إسرائيل.

وقال أحمد موسى، خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مصر لم ترفض، دخول قافلة الصمود، ولكن تدعو لاحترام السيادة والتنظيم، معلقا “أنت ليه عايز تبلطج على مصر وتعمل فوضوى عندي، هذه أرض طاهرة لها سيادة، محدش هيدخلها إلا بإذن”.

تنظيم مظاهرة

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه احنا الجيش الوحيد الباقي في المنطقة، ومش عايزينه يفضل موجود، »، متسائلا «هل دولتك سمحتلك تعمل مظاهرة عند سفارة أمريكا ؟ توجد دول عربية من بلاد بعض المشاركين بالقافلة رفضت تنظيم مظاهرة عند السفارة الأمريكية