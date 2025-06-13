أحمد موسى: ضربة إسرائيلية كبرى لإيران.. واختراق أمني وعسكري غير مسبوق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث فجر اليوم داخل إيران هو ضربة إسرائيلية "كبيرة جداً" تستدعي التوقف عندها، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في تنفيذ اختراق أمني وعسكري واستخباراتي غير مسبوق داخل إيران، وذلك بمساعدة عملاء للموساد تمكنوا من اغتيال قيادات بالحرس الثوري وكبار العلماء النوويين.

وأوضح موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن إسرائيل قامت بزرع منصات طائرات مسيّرة داخل الأراضي الإيرانية، وتم استخدامها لضرب الدفاعات الجوية الإيرانية قبل بدء الهجوم الجوي.

مواقع نووية مهمة

وأضاف أن الضربة استهدفت مواقع نووية مهمة، منها منشأة "نطنز" و"تبريز"، بالإضافة إلى مراكز عسكرية وأمنية أخرى.

وأكد موسى أن العملية كانت مرتبة منذ شهور، وقد نُشرت فيديوهات تثبت تحركات الموساد داخل إيران، مع تنفيذ عمليات رصد وتجهيز مستمر دون علم السلطات الإيرانية.