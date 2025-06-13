أخبار التوك شو| بنحارب من سنة 48 وبندفع التمن غالي.. أحمد موسى: مصر أشرف دولة لها موقف لصالح القضية الفلسطينية.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي قالها مبكرًا لا للتهجير.. ومصر تدافع بشرف

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

بنحارب من سنة 48 وبندفع التمن غالي.. أحمد موسى: مصر أشرف دولة لها موقف لصالح القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دعم مصر مستمر للقضية الفلسطينية، معلقا “مصر موقفها شريف واللي بتقوله في السر بتقوله في العلن، ليس لها موقفان، مصر قالت 5 لاءات، قائدنا الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي قال لا 5 مرات لكل الدول الكبير والصغير، مش بنهزر في أمننا ولا نقبل أي مساومة”.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قالها مبكرًا لا للتهجير.. ومصر تدافع بشرف

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تسعى لأي فرصة لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود بدأت الحملات والتشكيك ضد مصر، حتى أن البعض يحاول اختلاق الفتن وشيطنة المواقف المصرية الشريفة في وقت عز فيه الشرف خاصة فيما قدمته الدولة في القضية الفلسطينية.

خرافات لا وجود لها في الآثار .. ماذا قال زاهي حواس عن الزئبق الأحمر

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، صحة ما يُتداول حول وجود مادة تُعرف بـ"الزئبق الأحمر" داخل المومياوات، واصفًا الأمر بـ"الخرافة" التي لا أساس لها من الصحة أو العلم، موضحا أنه لا يوجد شيء في الآثار يُسمى الزئبق الأحمر، هذا مجرد كلام أطلقه بعض "الفهلوية".

أحمد السقا: مقدرتش أدفن سليمان عيد لأنى كنت هبقى بدفن نفسى

قال الفنان أحمد السقا أنه لا يقوم شراء خيل بأسعار مرتفعه كما أنه ليس من هواه تربية الخيل العربى بل يميل للخيل البلدى.

الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: سمعنا صوتا مدويا بعد 30 ثانيا من الإقلاع

أكد الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية، سماع صوت مدوي بعد 30 ثانيا من الإقلاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الأمم المتحدة: الانهيار الكامل لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة يسبب شللا لعمليات الإغاثة

أكدت الأمم المتحدة، أنّ الانهيار الكامل لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة يسبب شللا لعمليات الإغاثة.

ترامب: لا أرغب في توجيه أية ضربة عسكرية ضد إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنني أود أن يكون هناك اتفاق جيد مع الجانب الإيراني ولا أرغب في أن يكون هناك أية ضربة عسكرية.

الدولار في أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية

وصل الدولار إلى أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بيان مشترك لوزراء خارجية 6 دول أوروبية: ندعو لزيادة نفقات الأمن والدفاع لحلف الناتو

دعا بيان مشترك لوزراء خارجية 6 دول أوروبية لزيادة نفقات الأمن والدفاع لحلف الناتو بشكل مرن ومستدام.

تصعيد إسرائيلي عنيف على غزة .. ومجزرة جديدة قرب نقاط توزيع المساعدات

أفاد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، بأن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي العشوائي، لا سيما في المناطق الشرقية من شمال القطاع، حيث طالت الغارات مناطق شرق جباليا، حي الدرج، حي التفاح، ومدينة غزة القديمة، بالإضافة إلى غارات على غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الشفاء.