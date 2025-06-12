ترامب: لا أرغب في توجيه أية ضربة عسكرية ضد إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنني أود أن يكون هناك اتفاق جيد مع الجانب الإيراني ولا أرغب في أن يكون هناك أية ضربة عسكرية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

وأضاف ترامب: لا يمكن أن تحظى إيران بسلاح نووي، معقبا: "لدينا الجيش الأقوى حول العالم".

وأعرب ترامب عن استيائه من روسيا وأوكرانيا.

وأكد أنه يوجد احتمال نشوب صراع كبير وقد يحدث شيء قريبا.

تصاعد التوترات

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وسط تحركات أمنية ودبلوماسية تشير إلى احتمالات مواجهة عسكرية في المنطقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين على الوضع.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة تحسباً لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، في وقت تواصل فيه طهران إصدار تهديدات باستهداف القواعد الأمريكية في حال فشل المفاوضات النووية الجارية.