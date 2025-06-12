هيئة الأركان الأمريكية: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران مقلق

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن المجتمع الدولي يدرس كيفية التعامل مع تقرير الوكالة الذرية بشأن أيران ونراقب الوضع.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران مثير للقلق.

حظر الانتشار النووي

وكان أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي بإيران ، إبراهيم رضائي أن خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح على طاولة البرلمان.

وفي وقت لاحق ، صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي انه فور صدور قرار مجلس المحافظين الجائر والمفروض، تم تقديم استبيان تصميم (DIQ) يتعلق بإجرائين محددين وفعالين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحدهما هو تشغيل موقع تخصيب اليورانيوم الآمن الثالث، والذي يتمتع، بصفته مجمع التخصيب الثالث في البلاد، بعامل أمان عالٍ للغاية وأهمية إستراتيجية.