خارج التوقيت المحدد لها مسبقاً .. إيران تطلق مناورات “اقتدار القوات المسلحة”

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري إطلاق مناورات “اقتدار القوات المسلحة” .

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن هذه المناورات تتم خارج التوقيت المحدد لها مسبقاً في أجندات المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي سياق أخر ، أكدت وزارة الخارجية الايرانيةأن ادعاء عدم التزام إيران بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية اتهام زائف لا يستند لتقارير الوكالة ، مشيرة الي ان مزاعم واشنطن والترويكا الأوروبية تهدف إلى ايقاف البرنامج النووي الإيراني السلمي.



وقالت وزارة الخارجية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام ايرانية أن طهران ستواصل تعزيز تقنياتها النووية السلمية بالاعتماد على قدراتها الداخلية



وأضافت : المزاعم المضللة ضد برنامج إيران النووي تضعف الوكالة الدولية وتثير الأسئلة حول مهنيتها وحيادها السياسي



وتابعت الخارجية الإيرانية: عازمون على حماية حق الشعب الإيراني في الصناعة النووية وفق القوانين الدولية وحظر انتشار الأسلحة النووية



وختمت الخارجية الإيرانية تصريحاتها : نشكر الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا على مواقفهم تجاه قرار الوكالة الدولية للطاقة.