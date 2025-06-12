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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تحث أمريكا على تجنب التصعيد مع إيران وضرورة استمرار المسار التفاوضي

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري
محمود نوفل

ذكرت وزارة الخارجية المصرية بأنه جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و“ستيف ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وأشارت الخارجية - في بيان لها - إلي أن ذلك يأتي في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين فى غزة.

 وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلبى تطلعات شعوب المنطقة فى تحقيق السلام والامن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.


كما تناول الاتصال تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار المسار التفاوضى القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

مصر أمريكا ايران ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدكتور بدر عبد العاطي

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