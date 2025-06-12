إيران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي بالاعتماد على قدراتها الذاتية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان رسمي، اليوم، أن طهران ستواصل تعزيز تقنياتها النووية السلمية، مشددة على أن ذلك سيتم بالاعتماد الكامل على القدرات والإمكانيات الداخلية.

التزام بالطابع السلمي للبرنامج النووي

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن برنامج إيران النووي يظل ملتزمًا بالمعايير الدولية، ويستهدف الاستخدامات السلمية للطاقة، مع التركيز على مجالات الطب، والصناعة، وتوليد الطاقة.

رسالة ضمنية للمجتمع الدولي

يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن الملف النووي الإيراني، حيث ترى طهران أن تعزيز قدراتها الذاتية هو حق مشروع في ظل العقوبات والضغوط الغربية المتواصلة، بينما تحذر قوى دولية من أي خطوات قد تتجاوز الاتفاقات الدولية.