إيران تلوح بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي بإيران ، إبراهيم رضائي أن خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح على طاولة البرلمان.

وفي وقت لاحق ، صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي انه فور صدور قرار مجلس المحافظين الجائر والمفروض، تم تقديم استبيان تصميم (DIQ) يتعلق بإجرائين محددين وفعالين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحدهما هو تشغيل موقع تخصيب اليورانيوم الآمن الثالث، والذي يتمتع، بصفته مجمع التخصيب الثالث في البلاد، بعامل أمان عالٍ للغاية وأهمية إستراتيجية.

وبحسب وكالة فارس ، صرّح كمالوندي، ردًا على إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا معاديًا لإيران: "في الواقع، اتخذت الدول الغربية، وخاصة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، إجراءات متكررة ضد بلادنا. هذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها قرار ضد إيران، وقد شهدنا مثل هذه الإجراءات مرات عديدة من قبل. لطالما حذّرنا من أن هذا النهج لن يُؤتي ثماره بالنسبة لهم".

وأضاف: "للأسف، يعتقدون أن ممارسة ضغوط متنوعة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية، يُمكن أن تُجبر إيران على التراجع عن مواقفها الصحيحة. هذا خطأ استراتيجي كبير جُرّب مرارًا وتكرارًا ولم يُسفر عن نتائج. لقد حذّرنا سابقًا من أنه في حال اعتماد نهج المواجهة، فسننظم إجراءاتنا وفقًا لذلك".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "للأسف، واصلت هذه الدول هذا النهج مجددًا. كما أننا وضعنا التوقعات اللازمة مُسبقًا. كما أُعلن في البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، فقد اتُخذت قرارات في البلاد، والتي أبلغها المهندس إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، إلى الزملاء اليوم.