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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تواجه اتهامًا بانتهاك الانتشار النووي.. وتحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك

إيران
إيران
مريم هاني

أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، أن إيران خرقت التزاماتها بمنع الانتشار النووي، بينما أعلنت طهران عن اتخاذ تدابير مضادة، بينما صرح مسؤول إيراني بأن "دولة صديقة" حذرتها من هجوم إسرائيلي محتمل.

محادثات مرتقبة وسط تصاعد المخاوف الأمنية

وبحسب وزارة الخارجية العُمانية، فإن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون سيعقدون الجولة السادسة من المحادثات بخصوص برنامج طهران المتسارع لتخصيب اليورانيوم في عُمان يوم الأحد.

ووفقًا لـ "رويترز"، فإن المخاوف الأمنية زادت منذ أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بسحب موظفين أمريكين من المنطقة لأنها "قد تكون مكانًا خطيرًا"، مؤكدًا أن طهران لن يُسمح لها بتطوير سلاح نووي.

تهديدات بقصف إيران

وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن واشنطن تشعر بالقلق من احتمالية إقدام إسرائيل على هجوم عسكري ضد إيران في الأيام القادمة، وذلك على الرغم من تحذيرات الرئيس ترامب لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضد مثل هذا الهجوم، في وقت تواصل فيه واشنطن جهودها الدبلوماسية مع طهران.

وتشير معلومات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إسرائيل تُجري استعدادات لاستخدام البنية التحتية النووية لإيران. ولكن أفاد مسؤول أمريكي بعدم وجود مؤشرات على أن إسرائيل قد اتخذت قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.

وهدد الرئيس ترامب بقصف إيران إذا لم تُسفر المفاوضات النووية إلى اتفاق، مشيرًا إلى أنه بات أقل ثقة من أن طهران ستوافق على التوقف عن تخصيب اليورانيوم. وتطالب الجمهورية الإسلامية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ عام 2018.

إيران تتوعّد بالرد والوكالة تتهمها بالانتهاك النووي

وبحسب ما أفادت به وسائل أعلام رسمية، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، على أن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية حتى لو تم تدميرها بالقنابل.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عشرين عامًا، مما يفتح الباب أمام احتمال إحالة الملف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 

وكالة الدولية للطاقة الذرية أمم المتحدة إيران هجوم إسرائيلي برنامج طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح نووي إسرائيل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

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