ويتكوف يحذر: إيران النووية تهديد وجودي لإسرائيل والعالم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن امتلاك إيران لقدرات نووية يشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لإسرائيل، بل للولايات المتحدة والعالم بأسره، مشددًا على ضرورة منع طهران بشكل كامل من امتلاك أي برنامج نووي.

وجاءت تصريحات ويتكوف خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي نظمته منظمة "هتزالاه المتحدة" في نيويورك، حيث شدد على أن إيران يجب ألا تحصل على حق تخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرات نووية تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف: "إيران النووية تمثل خطرًا مصيريًا على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة، وتهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وحلفائها في العالم الحر".

الصواريخ الباليستية ضمن دائرة الخطر

وفي سياق حديثه، لفت ويتكوف إلى أن التهديد الذي تمثله إيران لا يقتصر على برنامجها النووي فقط، بل يتسع ليشمل امتلاكها كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية التي تشكل بدورها خطرًا استراتيجيًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة.

تنسيق أمريكي إسرائيلي

وكشف المبعوث الأمريكي عن محادثة هاتفية أجراها مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها مناقشة التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ضوء تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، مع استمرار تعثر المفاوضات النووية وتصاعد التهديدات المتبادلة.

وتأتي تصريحات ويتكوف في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاستنفار السياسي والعسكري، على خلفية تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تصعيد محتمل قد يدفع الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.