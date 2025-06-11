مصرع 3 وإصابة 10 في حريق بمجمع كاوه للبتروكيماويات جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن منظمة الطوارئ في طهران بأن حريقا اندلع في مجمع كاوه للبتروكيماويات لإنتاج الميثانول في بوشهر جنوبي البلاد ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين .

حريق مدينة بندر عباس

وفي وقت سابق؛ اندلع حريق في الطابق الثاني من السوق القديمة في مدينة بندر عباس الساحلية، جنوب إيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا".

وابانت مقاطع فيديو مصورة ألسنة اللهب ودخانة أسود كثيفا يغطي سماء المنطقة وسط تجمع للحشود.



وفي أواخر أبريل الماضي، هز انفجار ضخم ميناء رجائي في بندر عباس، ما أسفر عن مقتل 70 شخصاً، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إلى جانب تدمير واسع في مرافق الميناء ومستودعاته، مما ألقى بظلاله على سلاسل التوريد الداخلية والتصدير الخارجي.

وذكرت تقديرات لرئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، محمد حسن صدر، بشأن الخسائر التي لحقت بالتجار، بأنها بلغت نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة ما وصفه بالقصور في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي.

يشار الي أن الميناء يقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران على مضيق هرمز، ويشكل نقطة محورية في حركة الشحن البحري الإيراني.

