ترامب: إيران تشارك في مفاوضات إطلاق سراح أسرى غزة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران منخرطة في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض: "غزة تشهد حاليًا مفاوضات مكثفة بيننا وبين حماس وإسرائيل، وإيران منخرطة بالفعل، وسنرى ما سيحدث في غزة. نريد استعادة الرهائن".

لم يُفصّل ترامب، ولم يُرد البيت الأبيض على طلب للحصول على تفاصيل حول إيران.

كما ولم تُجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك فورًا على طلب التعليق الصحافة الدولية.

اقترحت الولايات المتحدة وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا بين إسرائيل وحماس.

وبموجب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيليًا - أحياءً وأمواتًا - في الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 1236 سجينًا فلسطينيًا ورفات 180 قتيلًا فلسطينيًا.

تحاول الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل التفاوض على اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.