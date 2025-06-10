نداء عاجل من البعثة الأممية في ليبيا بضرورة احترام هدنة طرابلس

وجهت البعثة الأممية في ليبيا ، نداء عاجلا إلي الجميع بضرورة احترام "هدنة طرابلس" وتجنب الأعمال الاستفزازية، حيث أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كم دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان لها ، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعدم تقويضها، مشيرة إلى ارتفاع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة.

كما شددت البعثة ، على أن إنفاذ القانون سيعمل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، حتى يتمكن الليبيون من ممارسة حياتهم اليومية بسلام.

يشار إلى أن عدة أحياء في العاصمة طرابلس شهدت ، أمس الإثنين، توترا أمنيا على وقع أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة لم تستمر طويلا.