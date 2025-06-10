سفينة مادلين.. وزير الخارجية الفرنسي: أحد مواطنينا الستة وافق على ترحيله من إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن دبلوماسيين فرنسيين زاروا النشطاء الفرنسيين الستة الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية على متن سفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، وأن أحدهم وافق على ترحيله اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وفي بيان مكتوب صدر على هامش قمة نيس للمحيطات، قال بارو إن أحد مواطنينا اختار التوقيع على النموذج الإسرائيلي الذي يوافق فيه على ترحيله دون انتظار قرار المحكمة، وإن ومن المتوقع أن يعود إلى فرنسا اليوم.

وأضاف "أما الخمسة الآخرون فقد رفضوا التوقيع، ومن المحتمل أن يتم ترحيلهم عقب قرار القاضي الإسرائيلي في الأيام المقبلة".

ولم يحدد الوزير تفاصيل عن هوية المواطن الفرنسي التي سيتم ترحيلها على الفور.

يُشار إلى أن ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي، من بين الشخصيات التي كانت على متن السفينة، وكذلك الناشطة السويدية جريتا ثونبرج.