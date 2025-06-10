السفينة مادلين.. بدء عملية ترحيل الناشطة غريتا إلى باريس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم بدء عملية ترحيل الناشطة غريتا التي كانت على متن السفينة مادلين إلى باريس.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء نقل الناشطين الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين" إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، تمهيدًا لإعادتهم إلى وطنهم.

وقالت الوزارة في بيان إن من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيتم إحالته إلى جهة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي.

وكانت السفينة مادلين، التي احتجزتها إسرائيل ومنعت وصولها إلى غزة، قد وصلت مساء الاثنين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بمرافقة سفن حربية إسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن القارب رسا، وأن من كانوا على متنه، ومن بينهم النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، والناشطة السويدية البارزة، جريتا ثونبرج، يخضعون لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم.

وأكد المنظمون أن سفينة "مادلين" كانت تهدف إلى نقل كمية "رمزية" من المساعدات إلى غزة، في تحدٍّ للحصار البحري الإسرائيلي.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية اعترضتها في المياه الدولية فجر الاثنين.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن رصد سفينة "مادلين" قبالة سواحل إسرائيل في طريقها إلى ميناء أسدود.

وسيطرت قوات إسرائيلية صباح الاثنين على سفينة مساعدات إنسانية كانت تحاول كسر حصار بحري على قطاع غزة واحتجزتها، وقادتها وعلى متنها 12 شخصًا نحو ميناء إسرائيلي.

وأعلن ائتلاف أسطول الحرية عبر حساب منسوب له على تطبيق تليجرام، فجر الاثنين صعود قوات إسرائيلية على متن سفينة "مادلين".

ونشر الحساب ذاته صورةً تظهر ركاب السفينة يرتدون سترات النجاة رافعين أيديهم، مؤكدًا انقطاع الاتصالات على متن السفينة، ومتهمًا إسرائيل بـ "اختطاف" النشطاء الذين كانوا على متنها.

وندد الائتلاف، الذي نظم هذه الرحلة، بـ"الانتهاك الواضح للقوانين الدولية" مشيرًا إلى أن اعتراض السفينة تم في المياه الدولية.