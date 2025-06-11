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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. تمتلك وثائق سرية نووية خاصة بإسرائيل

إيران والاحتلال
إيران والاحتلال
محمد على

هاجمت الحكومة الإيرانية الاحتلال قائلة إن لديها أدلة دامغة على جرائم إسرائيل النووية والإنسانية، وفق ما ذكرت شبكة “سبوتنيك” الروسية.

أدلة دامغة على جرائم إسرائيل النووية

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن لدى بلادها أدلة دامغة على جرائم إسرائيل النووية والإنسانية، موضحة أن "إيران باتت تمتلك وثائق سرية نووية وعسكرية خاصة بإسرائيل، حصلت عليها بجهود وتضحيات جنود الإمام المهدي".

وذكرت مهاجراني أن "هذه الوثائق تُظهر بوضوح تورّط الكيان في ممارسات إجرامية في غزة، إلى جانب انتهاكاته في المجالات العسكرية والنووية".

تبعات الاصطفاف خلف كيان هشّ

 ووتابعت مهاجراني: "هذه الحقائق لن تبقى مخفية عن الرأي العام العالمي، ولا عن الجانب الأمريكي الذي سيدرك تبعات الاصطفاف خلف كيان هشّ ليس إلا بيتا من ورق".

وشددت مهاجراني على أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية ستكشف عنها في الوقت المناسب، وجزء منها سيُعرض عبر وسائل الإعلام".

الولايات المتحدة وإسرائيل و"فخ استراتيجي" لإيران

يأتي ذلك فيما قال نواب إيرانيون في بيان أمس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ استراتيجي" لإيران، وذلك قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان البرلمانيين: "الولايات المتحدة ليست جادة إطلاقًا في المفاوضات. لقد حددت هدف المحادثات بفرض مطالبها، واتخذت مواقف هجومية تتعارض تمامًا مع حقوق الإيرانيين غير القابلة للتصرف".

تخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن قضية تخصيب اليورانيوم في إيران، والتي يقول المشرعون الإيرانيون إنها جزء غير قابل للتفاوض من البرنامج النووي للبلاد.

في حين قال ترامب إن الجولة المقبلة من المحادثات ستجري يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه من المقرر أن تجرى الجولة يوم الأحد في عُمان.

من المقرر أن تطرح إيران مقترحا مضادا للعرض الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي، والذي تقول إنه غير مقبول نظرا لموقفها بشأن التخصيب وعدم وجود تفاصيل بشأن رفع العقوبات.

وأضاف النواب في بيانهم أن "الاتفاق الوحيد المقبول هو الاتفاق الذي يرفع جميع العقوبات بشكل دائم بهدف تحقيق فوائد اقتصادية لإيران".
 

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