مشكلة داخلية.. أول رد روسي بعد مزاعم ترامب بتمويل الاحتجاجات من جهة ما

قالت شرطة لوس أنجلوس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن "اعتقالات جماعية" جارية حيث تجمع الناس في شوارع وسط المدينة بعد دخول حظر التجول الليلي حيز التنفيذ بعد أيام من الاحتجاجات ضد اعتقالات الهجرة.

كتبت شرطة لوس أنجلوس على موقع إكس: "لا تزال مجموعات متعددة تتجمع في شارع الأول بين سبرينج وألاميدا"، ضمن منطقة حظر التجول المحددة في وسط المدينة.

وذكرت "يتم التعامل مع هذه المجموعات، وتُشنّ حملة اعتقالات جماعية. حظر التجول ساري المفعول".



يأتي ذلك فيما قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة: هذه مشكلة داخلية وليست نتيجة "مؤامرات بكين" أو "يد الكرملين".





صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بعض المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كانوا "مثيري شغب مدفوعي الأجر"، على حد قوله.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن المدينة كانت ستحترق لولا تدخله بإرسال الحرس الوطني، لوضع حد للاحتجاجات ضد قرارات وكالة الهجرة والجمارك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب إن بعض مناطق لوس أنجلوس كانت أقرب إلى "حالة عصيان"، واصفًا المشهد بأنه كان "فظيعًا"، وأكد أن من يقفون خلفه "مشاغبون مدفوعو الأجر".

وأشار ترامب إلى أن متظاهرين استخدموا مطارق لتكسير قطع من الخرسانة ورشقوها نحو الشرطة، لكنه لم يقدم أي دليل على اتهامات بشأن حصول محتجين على تمويل، حسب وسائل الإعلام المحلية.