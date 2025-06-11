بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي

أكد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، اليوم الأربعاء إن إدارة ترامب بدلا من استهداف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، تُركز على عمليات الترحيل الجماعي.

وأوضح أن إدارة ترامب "تستهدف بشكل عشوائي العائلات المهاجرة الكادحة بغض النظر عن جذورها أو المخاطر التي تُواجهها"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الرئيس دونالد ترامب "اختار التمثيل على حساب السلامة العامة" في نشر الحرس الوطني للرد على الاحتجاجات في لوس أنجلوس.

وأشار نيوسوم إلى أنه عندما وقعت مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس، "خرج سكان لوس أنجلوس يوميًا لممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير والتجمع، احتجاجًا على إجراءات حكومتهم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، حظر التجول في المدينة التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ أيام من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن أي شخص غير معفى من حظر التجول، ويتواجد داخل منطقة حظر التجول المحددة في لوس أنجلوس بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيكون "عرضة للاعتقال"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ماكدونيل في مؤتمر صحفي "حظر التجول إجراء ضروري لحماية الأرواح والممتلكات بعد أيام متتالية من الاضطرابات المتزايدة في جميع أنحاء المدينة".