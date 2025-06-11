شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب

أعلن رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، اليوم الأربعاء حظر التجول في المدينة التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ أيام من المهاجرين غير الشرعيين.

حظر التجول في لوس أنجلوس

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن أي شخص غير معفى من حظر التجول، ويتواجد داخل منطقة حظر التجول المحددة في لوس أنجلوس بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيكون "عرضة للاعتقال"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ماكدونيل في مؤتمر صحفي “حظر التجول إجراء ضروري لحماية الأرواح والممتلكات بعد أيام متتالية من الاضطرابات المتزايدة في جميع أنحاء المدينة”.

مظاهرات في نيويورك

في غضون ذلك، شهدت ولاية نيويورك الأمريكية تظاهرات حاشدة في مدينة مانهاتن احتجاجًا على الترحيل وسياسة الهجرة الفيدرالية.

وتجمّع المتظاهرون أمام مبنيين فيدراليين يضمان محاكم للهجرة، وبدأوا مسيرتهم وسط حضور شرطي مكثف، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها: "آيس خارج نيويورك"، وهتف آخرون: "لماذا ترتدين ملابس مكافحة الشغب؟ لا أرى شغبًا هنا".

وأعلنت شرطة مدينة نيويورك عن احتجاز عدد من الأشخاص، دون توجيه تهم إليهم على الفور.