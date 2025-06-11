ترامب: المتظاهرون في لوس أنجلوس استخدموا الأسلحة الخطرة واعتدوا على الجنود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن المتظاهرين في لوس أنجلوس استخدموا الأسلحة الخطرة واعتدوا على الجنود.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لوس أنجلوس بكاملها كانت تحترق، والحدود المفتوحة هي ما تسببت بالأحداث في المدينة.

وأشار ترامب إلى أن عوائق يضعها الديمقراطيون أمام عمل قوات المارينز في لوس أنجلوس.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني في البداية لحماية المباني والموظفين الفيدراليين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام من جانب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الرئيس ترامب قد حذر أمس الثلاثاء من استمرار الاحتجاجات مهددا بتفعيل "قانون التمرد" على مقاطعة لوس أنجلوس، ونشر المزيد من قوات الجيش الأمريكي.

ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا نشر قوات الشرطة البالغة 24 ألف للتعامل مع مظاهرات لوس أنجلوس، وانتقد نيوسوم قرارات ترامب، ووصفه بالطاغية.

وأصدر ترامب قرارا بإرسال 2000 جندي من الحرس الوطني، و700 من المارينز، ودعا لاعتقال حاكم كاليفورنيا لتركه المدينة تحترق، واتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح للمجرمين، والمختلين بالدخول لأراضي الولايات المتحدة بسبب أفكار الحزب الديمُقراطي.