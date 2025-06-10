أخبار العالم | تصعيد روسي أوكراني.. تحركات أمريكية داخلية واتساع مظاهرات لوس انجلوس.. وتنسيق دولي بشأن إيران

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث المهمة على الساحة العالمية وفيها تصعيد أمني في الولايات المتحدة بين الحكومة الفيدرالية وكاليفورنيا، إلى جانب توتر مستمر في الملف الأوكراني–الروسي، وتصعيد عسكري ودبلوماسي حول إيران، كما بقيت قضايا الصحة الدولية في أجندة منظمة الصحة العالمية.



روسيا تعلن تدمير 76 مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين

عملية دفاع جوي روسية مكثفة أسفرت عن إسقاط عشرات الطائرات بدون طيار … اقرأ المزيد

ترامب يرسل 2000 جندي إضافي إلى لوس أنجلوس

قرار من البنتاجون استهدف دعم وحدات الحرس الوطني في المدينة … اقرأ المزيد

كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد ترامب

الولاية تتهمه بانتهاك سيادتها بنشر الحرس الوطني دون موافقتها … اقرأ المزيد

أعمال شغب في إقليم باليمينا بأيرلندا الشمالية

احتجاجات ضد اعتداء جنسي تتسبب بفوضى وأعمال شغب … اقرأ المزيد

مطار موسكو يعلق الحركة الجوية مؤقتًا

عقب هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيرة على مطارات العاصمة … اقرأ المزيد

منظمة الصحة العالمية تُعلّق على جدرى القرود

تؤكد استمرار المرض كحالة طوارئ صحية دولية وتدعو لاستجابة عاجلة … اقرأ المزيد

الجيش الأمريكي ينشر 700 جندي من المارينز في لوس أنجلوس

خطوة وصفها مسؤولون بأنها غير مسبوقة لتعزيز الأمن العام … اقرأ المزيد

نتنياهو: مقترح ترامب لخفض التوتر تجاه إيران معقول

نتنياهو يجري اتصالاً هاتفياً مع ترامب حول إيران … اقرأ المزيد

من كامب ديفيد: جلسة استراتيجية أمريكية-إسرائيلية

ترامب ينظم اجتماعاً لبحث المسارات في إيران وغزة وآثارها … اقرأ المزيد

ترامب: إيران تطالب بتخصيب اليورانيوم

الرئيس الأمريكي يحذر من رفع طهران مطالبة بتوسيع التخصيب النووي … اقرأ المزيد