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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | تصعيد روسي أوكراني.. تحركات أمريكية داخلية واتساع مظاهرات لوس انجلوس.. وتنسيق دولي بشأن إيران

أخبار العالم
أخبار العالم
القسم الخارجي

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث المهمة على الساحة العالمية وفيها تصعيد أمني في الولايات المتحدة بين الحكومة الفيدرالية وكاليفورنيا، إلى جانب توتر مستمر في الملف الأوكراني–الروسي، وتصعيد عسكري ودبلوماسي حول إيران، كما بقيت قضايا الصحة الدولية في أجندة منظمة الصحة العالمية
 

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