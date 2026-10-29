بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري المصري

واصل فريق بيراميدز عروضه القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بتغلبه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ونجح الفريق السماوي في حصد ثلاث نقاط جديدة، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، موسعًا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

محمود صابر يمنح بيراميدز التقدم

بدأ بيراميدز المباراة بقوة، ونجح محمود صابر في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك وادي دجلة، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا.

أحمد عابدين يعيد وادي دجلة للمباراة

لم يستسلم وادي دجلة بعد التأخر في النتيجة، ونجح أحمد عابدين في إدراك التعادل بالدقيقة 38، بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسه إلى شباك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مصطفى زيكو يحسم المواجهة لصالح بيراميدز

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز محاولاته لاستعادة التقدم، حتى نجح مصطفى زيكو في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية مميزة داخل منطقة جزاء وادي دجلة، وأسكن الكرة الشباك، ليمنح فريقه هدف الفوز ويحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، يواصل بيراميدز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري الممتاز، معززًا صدارته للمسابقة، ومؤكدًا رغبته في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الحالي.