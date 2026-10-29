قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على دجلة بثنائية
خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

واصل فريق بيراميدز عروضه القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بتغلبه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ونجح الفريق السماوي في حصد ثلاث نقاط جديدة، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، موسعًا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

محمود صابر يمنح بيراميدز التقدم

بدأ بيراميدز المباراة بقوة، ونجح محمود صابر في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك وادي دجلة، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية مبكرًا.

أحمد عابدين يعيد وادي دجلة للمباراة

لم يستسلم وادي دجلة بعد التأخر في النتيجة، ونجح أحمد عابدين في إدراك التعادل بالدقيقة 38، بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسه إلى شباك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مصطفى زيكو يحسم المواجهة لصالح بيراميدز

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز محاولاته لاستعادة التقدم، حتى نجح مصطفى زيكو في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية مميزة داخل منطقة جزاء وادي دجلة، وأسكن الكرة الشباك، ليمنح فريقه هدف الفوز ويحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، يواصل بيراميدز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري الممتاز، معززًا صدارته للمسابقة، ومؤكدًا رغبته في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الحالي.

محمود صابر بيراميدز وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

أحمد عبد الجواد

أحمد عبد الجواد يقود اجتماعًا موسعًا لرسم ملامح المرحلة المقبلة.. وتكليفات للنواب باستقبال المواطنين شهريًا

النائب إسماعيل موسى

بعد جدل "طالع نازل".. تحرك برلماني عاجل لفرض ضوابط على دراما المنصات الرقمية

النائبة داليا سعد

مقترح برلماني جديد بشأن تسهيل رحلة علاج مرضى الأورام| خاص

بالصور

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد