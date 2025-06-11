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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متظاهرون يغلقون طريق لوس أنجلوس السريع .. والشرطة تتدخل

لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
قسم الخارجي

اقتحم المتظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس، وأغلقوا حركة المرور قبل أن تفرقهم السلطات بعد ظهر الثلاثاء.

امتد الحشد على جانبي الطريق السريع 101، وهو طريق رئيسي في لوس أنجلوس، يحمل لافتات ويلوح بالأعلام، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأفادت سي إن إن، بأن صفًا من رجال إنفاذ القانون تمكن من دفع المتظاهرين إلى جانب واحد والبدء في إعادة فتح حركة المرور.

وأقام الضباط  صفًا لمنعهم من دخول الطريق السريع، مع اقتراب ساعة الذروة وهناك الكثير من السيارات على الطريق 101".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المتظاهرين في لوس أنجلوس استخدموا الأسلحة الخطرة واعتدوا على الجنود.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لوس أنجلوس بكاملها كانت تحترق، والحدود المفتوحة هي ما تسببت بالأحداث في المدينة.

وأشار ترامب إلى أن عوائق يضعها الديمقراطيين أمام عمل قوات المارينز في لوس أنجلوس.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني في البداية لحماية المباني والموظفين الفيدراليين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام من جانب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الرئيس ترامب قد حذر أمس الثلاثاء من استمرار الاحتجاجات مهددا بتفعيل "قانون التمرد" على مقاطعة لوس أنجلوس، ونشر المزيد من قوات الجيش الأمريكي.

ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا نشر قوات الشرطة البالغة 24 ألف للتعامل مع مظاهرات لوس أنجلوس، وانتقد نيوسوم قرارات ترامب، ووصفه بالطاغية.

وأصدر ترامب قرارا بإرسال 2000 جندي من الحرس الوطني، و700 من المارينز، ودعا لاعتقال حاكم كاليفورنيا لتركه المدينة تحترق، واتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح للمجرمين، والمختلين بالدخول لأراضي الولايات المتحدة بسبب أفكار الحزب الديمُقراطي.

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