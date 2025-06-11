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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
قسم الخارجي

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية تظاهرات حاشدة في مدينة مانهاتن احتجاجًا على الترحيل وسياسة الهجرة الفيدرالية.

وتجمّع المتظاهرون أمام مبنيين فيدراليين يضمان محاكم للهجرة، وبدأوا مسيرتهم وسط حضور شرطي مكثف، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها: "آيس خارج نيويورك"، وهتف آخرون: "لماذا ترتدين ملابس مكافحة الشغب؟ لا أرى شغبًا هنا".

وأعلنت شرطة مدينة نيويورك عن احتجاز عدد من الأشخاص، دون توجيه تهم إليهم على الفور.

يأتي ذلك في ظل التظاهرات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس، والتي تطورت إلى أعمال نهب وسرقة من جانب المتظاهرين، حيث أفادت إدارة الشرطة بأن العديد من الشركات تعرضت للاقتحام مساء الاثنين، وتم اعتقال أربعة عشر شخصًا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية إن أعمال النهب اقتصرت على عدد قليل من واجهات المتاجر في حي المجوهرات بلوس أنجلوس.

ولم تُفصح الشرطة عما إذا كان الأشخاص الأربعة عشر الذين أُلقي القبض عليهم جزءًا من احتجاجات الهجرة. وصرّح نجدة أفيديان، المدير العام لمركز "سانت فنسنت" للمجوهرات، الذي لم يُقتحم، بأن المتظاهرين قد غادروا بالفعل، وأن "هؤلاء الأشخاص كانوا مجرد انتهازيين".

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