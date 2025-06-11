تشهد مواجهات وتظاهرات حاشدة.. ترامب: سنحرر لوس أنجلوس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستحرر لوس أنجلوس، التي تشهد تظاهرات حاشدة ومواجهات بين الشرطة والمهاجرين غير الشرعيين.

ودافع ترامب، عن قراره نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ضمن إجراءات تتعلق بالهجرة في خطوة ندد بها منتقدون ووصفوها بأنها رد فعل مبالغ فيه ولها دوافع سياسية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال خطابه أمام مجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية بفورت براغ بولاية نورث كارولينا أن "أجيال من أبطال الجيش لم يريقوا دماءهم على الشواطئ البعيدة فقط ليشاهدوا بلادنا تُدمر بسبب الغزو وغياب القانون في العالم الثالث".

وأضاف قائلا "ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية، يقوم به مثيرو شغب يحملون أعلاما أجنبية".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، حظر التجول في المدينة التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ أيام من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن أي شخص غير معفى من حظر التجول، ويتواجد داخل منطقة حظر التجول المحددة في لوس أنجلوس بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيكون "عرضة للاعتقال"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ماكدونيل في مؤتمر صحفي “حظر التجول إجراء ضروري لحماية الأرواح والممتلكات بعد أيام متتالية من الاضطرابات المتزايدة في جميع أنحاء المدينة”.