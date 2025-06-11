الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية

أطلقت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، تحذيرا خطيرا بشأن وقوع العالم في محرقة نووية قريبة.

وأكدت مديرة الاستخبارات الأمريكية أن العالم أقرب "أكثر منه في أي وقت مضى من حافة الدمار النووي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضحت جابارد عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة "إكس" مدته ثلاث دقائق تحدثت فيه عن زيارتها الأخيرة لمدينة هيروشيما اليابانية التي تعرضت للقصف النووي الأمريكي في أغسطس 1945.

واستعرضت المسئولية الأمريكية آثار الهجوم النووي وعرضت لقطات أرشيفية لضحايا القصف.

وقالت مديرة الاستخبارات الأمريكية إنه نظرا لأن الأسلحة النووية الحديثة أكثر قوة بكثير من تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة عام 1945، فإن "رأسا نوويا واحدا اليوم يمكنه قتل الملايين في دقائق معدودة".

وأشارت إلى أن هذه هي الحقيقة المرة لما هو على المحك الآن، وما نواجهه اليوم لأننا نقف أقرب منا في أي وقت مضى إلى حافة الدمار النووي، بينما يغذي محاربو النخبة السياسية الخوف والتوتر بين القوى النووية بلا مبالاة.