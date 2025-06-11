حاكم تكساس يطيع ترامب.. أوامر بنشر الحرس الوطني بالولاية

في اصطفاف مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للاحتجاجات على سياسياته من الهجرة والمهاجرين، أكد حاكم ولاية تكساس الأمريكية على أنه سيتم نشر عناصر من الحرس الوطني في الولاية لمجابهة أي أحداث احتجاج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الحاكم، أن نشر الحرس الوطني يأتي استعدادا للاحتجاجات الأسبوع المقبل في الولاية، حيث انتقلت عدوى احتجاجات ولاية كاليفورنيا إليها.

ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي قمع المظاهرات بالقوة ، كما رفض وجود الحرس الوطني، لكن هذا لم يعجب ترامب فتجاوز سلطة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ونشر الحرس الوطني بل وقوات مشاة البحرية الأمريكية.

يأتي ذلك فيما أفادت شرطة لوس أنجلوس باعتقال محتجين تجمعوا في وسط المدينة رغم سريان حظر التجول، حيث بدأ منذ ساعات دخول حظر التجول حيز التنفيذ في لوس أنجلوس.

وأكد ترامب في ضوء الحظر على سياسته وقال: “ سنحرر لوس انجليس”.