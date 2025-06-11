الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا

حاصر عشرات المتظاهرين ساحة فولي في وسط مانهاتن، بالقرب من مبنى حكومي يضم مكتب الهجرة والجمارك وإنفاذ القوانين في المدينة ومحكمة الهجرة الرئيسية.

وشوهدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين تتجه نحو الشرطة الأمريكية التي بدا أنها تُجري اعتقالات بينما كانت تُعيق المتظاهرين بحواجز معدنية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كان المشهد هادئًا نسبيًا مقارنةً بما حدث قبل ساعة تقريبًا، عندما أدت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين إلى اعتقال عدة أشخاص في المنطقة نفسها.

أفاد مصدر في جهات إنفاذ القانون لشبكة CNNأنه تم اعتقال حوالي ٤٥ شخصًا في مدينة نيويورك هذا المساء.

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية تظاهرات حاشدة في مدينة مانهاتن احتجاجًا على الترحيل وسياسة الهجرة الفيدرالية.

وتجمّع المتظاهرون أمام مبنيين فيدراليين يضمان محاكم للهجرة، وبدأوا مسيرتهم وسط حضور شرطي مكثف، وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها: "آيس خارج نيويورك"، وهتف آخرون: "لماذا ترتدين ملابس مكافحة الشغب؟ لا أرى شغبًا هنا".