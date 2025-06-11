نشرة أخبار العالم | ترامب: سنحرر لوس أنجلوس.. والتظاهرات تمتد إلى نيويورك.. اقتحامات ليلية في حي المجوهرات بلوس أنجلوس.. وزلزال يضرب كاليفورنيا.. ومقتل ضابط سوري متقاعد في حمص

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الانتقام مستمر .. مقتــ..ـل ضابط سوري متقاعد في حمص

أفادت وسائل إعلام سورية بأن مجموعة مسلحة قتلت ضابطا متقاعدا في قوات الدفاع الجوي السوري يدعى يوسف محمود سارين (62 عاماً).

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه عثر على الضابط المتقاعد مقتولاً بطلق ناري في الرأس داخل بناء مهجور في حي مساكن الادخار بمدينة حمص.

وأشار المرصد السوري إلى أنه عثر على جثته بعد ساعات من اقتياده من منزله من قبل مجموعة مسلحة يُعتقد أنها رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد داهمت المجموعة المسلحة منزل سارين عند الساعة السابعة صباحاً، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن يعثر عليه الأهالي لاحقاً مقتولاً في ذات الحي.

ترامب: المتظاهرون في لوس أنجلوس استخدموا الأسلحة الخطرة واعتدوا على الجنود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن المتظاهرين في لوس أنجلوس استخدموا الأسلحة الخطرة واعتدوا على الجنود.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لوس أنجلوس بكاملها كانت تحترق، والحدود المفتوحة هي ما تسببت بالأحداث في المدينة.

وأشار ترامب إلى أن عوائق يضعها الديمقراطيون أمام عمل قوات المارينز في لوس أنجلوس.

أعمال سرقة ونهب .. اقتحامات ليلية في حي المجوهرات بلوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس أعمال نهب وسرقة من جانب المتظاهرين، حيث أفادت إدارة الشرطة بأن العديد من الشركات تعرضت للاقتحام مساء الاثنين، وتم اعتقال أربعة عشر شخصا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية أن أعمال النهب اقتصرت على عدد قليل من واجهات المتاجر في حي المجوهرات بلوس أنجلوس.

ولم تُفصح الشرطة عما إذا كان الأربعة عشر الذين أُلقي القبض عليهم جزءًا من احتجاجات الهجرة وصرح نجدة أفيديان، المدير العام لمركز سانت فنسنت للمجوهرات، الذي لم يُقتحم، بأن المتظاهرين قد غادروا بالفعل، وأن "هؤلاء الأشخاص كانوا مجرد انتهازيين".

زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا

أعلن المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء عن تسجيل زلزال في كاليفورنيا بقوة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية التي ضربت كاليفورنيا سجلت في شمال الولاية الأمريكية بقوة 2.1 درجة على عمق 13 كيلومترًا.

وأشار المرصد إلى أن قبل زلزال كاليفورنيا بـ3 دقائق سجلت منطقة جنوب كاليفورنيا هزة أرضية أيضًا بمقدار 2.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 5 كيلومترات.

الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية

أطلقت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، تحذيرا خطيرا بشأن وقوع العالم في محرقة نووية قريبة.

وأكدت مديرة الاستخبارات الأمريكية أن العالم أقرب "أكثر منه في أي وقت مضى من حافة الدمار النووي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضحت جابارد عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة "إكس" مدته ثلاث دقائق تحدثت فيه عن زيارتها الأخيرة لمدينة هيروشيما اليابانية التي تعرضت للقصف النووي الأمريكي في أغسطس 1945.

واستعرضت المسئولية الأمريكية آثار الهجوم النووي وعرضت لقطات أرشيفية لضحايا القصف.

شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة

أعلن رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، اليوم الأربعاء حظر التجول في المدينة التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ أيام من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن أي شخص غير معفى من حظر التجول، ويتواجد داخل منطقة حظر التجول المحددة في لوس أنجلوس بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، سيكون "عرضة للاعتقال"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ماكدونيل في مؤتمر صحفي “حظر التجول إجراء ضروري لحماية الأرواح والممتلكات بعد أيام متتالية من الاضطرابات المتزايدة في جميع أنحاء المدينة”.

بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي

أكد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، اليوم الأربعاء إن إدارة ترامب بدلا من استهداف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، تُركز على عمليات الترحيل الجماعي.

وأوضح أن إدارة ترامب "تستهدف بشكل عشوائي العائلات المهاجرة الكادحة بغض النظر عن جذورها أو المخاطر التي تُواجهها"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الرئيس دونالد ترامب "اختار التمثيل على حساب السلامة العامة" في نشر الحرس الوطني للرد على الاحتجاجات في لوس أنجلوس.

الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا

حاصر عشرات المتظاهرين ساحة فولي في وسط مانهاتن، بالقرب من مبنى حكومي يضم مكتب الهجرة والجمارك وإنفاذ القوانين في المدينة ومحكمة الهجرة الرئيسية.

وشوهدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين تتجه نحو الشرطة الأمريكية التي بدا أنها تُجري اعتقالات بينما كانت تُعيق المتظاهرين بحواجز معدنية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كان المشهد هادئًا نسبيًا مقارنةً بما حدث قبل ساعة تقريبًا، عندما أدت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين إلى اعتقال عدة أشخاص في المنطقة نفسها.

أفاد مصدر في جهات إنفاذ القانون لشبكة CNNأنه تم اعتقال حوالي ٤٥ شخصًا في مدينة نيويورك هذا المساء.