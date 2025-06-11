زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا

أعلن المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء عن تسجيل زلزال في كاليفورنيا بقوة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر.

زلزال في كاليفورنيا

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية التي ضربت كاليفورنيا سجلت في شمال الولاية الأمريكية بقوة 2.1 درجة على عمق 13 كيلومترًا.

وأشار المرصد إلى أن قبل زلزال كاليفورنيا بـ3 دقائق سجلت منطقة جنوب كاليفورنيا هزة أرضية أيضًا بمقدار 2.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 5 كيلومترات.

المظاهرات في لوس أنجلوس

وشهدت مدينة لوس أنجلوس أعمال نهب وسرقة من جانب المتظاهرين، حيث أفادت إدارة الشرطة بأن العديد من الشركات تعرضت للاقتحام مساء الاثنين، وتم اعتقال أربعة عشر شخصًا. وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية أن أعمال النهب اقتصرت على عدد قليل من واجهات المتاجر في حي المجوهرات بلوس أنجلوس.

ولم تُفصح الشرطة عما إذا كان الأربعة عشر الذين أُلقي القبض عليهم جزءًا من احتجاجات الهجرة وصرح نجدة أفيديان، المدير العام لمركز سانت فنسنت للمجوهرات، الذي لم يُقتحم، بأن المتظاهرين قد غادروا بالفعل، وأن "هؤلاء الأشخاص كانوا مجرد انتهازيين".

وأمس الثلاثاء، راقب حراس الأمن الخاصون المتاجر، التي كان بعضها مُغلقًا بألواح خشبية وصرح مالك المركز الوطني للذهب والألماس لوكالة أسوشيتد برس أن متجره تعرض للسرقة على يد مجموعة كبيرة بعد منتصف الليل بقليل.