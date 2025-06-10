هذه أفعال ديكتاتور وليست تصرفات رئيس.. اشتعال الخلاف بين ترامب وحاكم كاليفورنيا

تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم في التعامل مع الاحتجاجات في لوس انجلوس، ما أشعل الأمور بينهما.

وقد نشبت الاحتجاجات في كاليفورنيا على خلفية حملة ترامب على المهاجرين في البلاد، وأرسل ترامب الحرس الوطني إلى الولاية دون موافقة نيوسوم، كما تجاوز ترامب نيوسوم وأرسل عناصر من مشاة البحرية ليواجهوا الاحتجاجات بالمدينة، وفقا لشبكة ايه بي سي الأمريكية.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

وقال ترامب للصحفيين إنه سيعتقل نيوسوم لو كان "مسؤول الحدود" في إشارة إلى توم هومان الذى يشغل المنصب الآن، بعد ساعات من تصريح الأخير بأنه لم يجر أي نقاش حول اعتقال نيوسوم.

خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد

ورد نيوسوم سريعا حيث نشر مقطع فيديو على انستجرام تعليقا على تصريحات ترامب وقال: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو الى اعتقال حاكم ولاية.. هذا يوم تمنيت ألا أراه في أمريكا .. لا يهمني ديمقراطيًا كنت أم جمهوريًا .. هذا خط لا يمكن تجاوزه .. إنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد".

ونشر نيوسوم على موقع اكس: "هذه أفعال ديكتاتور، وليست تصرفات رئيس".

وقال ترامب إن جريمة نيوسوم التي تستدعي اعتقاله: "أعتقد أن جريمته الرئيسية هي الترشح لمنصب حاكم الولاية، لأنه لم يحسن التصرف".

ولم يستبعد هومان احتمال اعتقال نيوسوم، ما دفع الأخير للرد: "أنه يعرف أين يجدني"، ورغم اعتراضات نيوسوم، وعزز ترامب أمس الاثنين قراره الذي اتخذه نهاية الأسبوع بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا.

ترامب يخالف ما قاله سابقًا

وقبل سنوات وفي ولايته الأولى قال ترامب أنه إذا أراد رئيس أمريكا نشر الحرس الوطني فعليه إطلاع حاكم الولاية وأخذ موافقته.