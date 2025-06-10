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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتـ.لى الهجوم على مدرسة نمساوية إلى 11 شخصا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام نمساوية ، ارتفاع عدد قـ.تلي الهجوم علي مدرسة بمدينة "جراتس" النمساوية إلى 11 شخصا جراء إطلاق النار بينهم سبعة أطفال.

ووقع هجوما مسلحا على مدرسة في مدينة "جراتس" النمساوية.

ومن جانبها؛ قالت الشرطة النمساوية إنه جاري تنفيذ عملية أمنية  بعد إطلاق نار على مدرسة في مدينة "جراتس".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة النمساوية، أن رجلاً في الثالثة والعشرين من عمره قام بطعن خمسة من المارة بشكل عشوائي في مدينة فيلاخ الواقعة في جنوب النمسا.

وحسب الشرطة أسفر الهجوم عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

وفي التفاصيل، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو مواطن سوري يقيم بشكل قانوني في النمسا، حسبما أفادت الشرطة في بيان لها.

وحسب البيان فإن رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا، ويعمل في شركة لتوصيل الطعام، كان شاهداً على الحادث من سيارته. حيث قام بقيادة سيارته نحو المشتبه به وساهم في منع تفاقم الموقف.

وأوضحت الشرطة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد تصرف بمفرده، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن مزيد من المشتبه بهم المحتملين في القضية.

النمسا هجوم مسلح مدرسة نمساوية مدينة جراتس الشرطة النمساوية

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