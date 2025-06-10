زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تركيا



أفادت وسائل إعلام تركية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.5 درجة في ولاية كوتاهية غربي تركيا.

ويشار إلي أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة عددًا من الزلازل القوية، أبرزها زلزال قهرمان مرعش في فبراير 2023 الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وزلزال إزمير في 2020.



وضرب زلزال بقوة 6.3 ريختر بقوة 6.3 ريختر الأحد كولومبيا ، حيث كان مركز الزلزال شرق العاصمة الكولومبية بوجوتا حسب بيانات المعهد الأمريكي للزلازل.

وبحسب التقرير الاكولومبية؛ فقد. انطلقت صافرات إنذار الزلزال داخل العاصمة الكولومبية لتنبيه المواطنيين بضرورة الخروج من المنازل حفاظا على أرواحهم وانتشر المدنيين في الشوارع العامة والحدائق خلال الموجة الزلزالية.