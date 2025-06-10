كاليفورنيا تلجأ للقضاء لمنع انتشار قوات الجيش الأمريكي بها

لجأت سُلطة كاليفورنيا مساء اليوم الثلاثاء إلى القضاء الأمريكي من أجل إصدار مذكرة لمنع إنتشار قوات الجيش الأمريكي على أراضي ولايتها.

ترامب قد يعلن لوس أنجلوس متمردة

وكان قد حذر الرئيس الأمريكي ترامب صباح اليوم حالة استمرار الاحتجاجات فإنه سيفعل “قانون التمرد” على مقاطعة لوس أنجلوس،وينشر المزيد من قوات الجيش الأمريكي.

استمرار الاحتجاجات في لوس أنجلوس

ذلك بسبب استمرار الاحتجاجات من قبل المكسيكيين المهاجرين غير الشرعيين في المقاطعة،ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم نشر قوات الشرطة البالغة 24 ألف للتعامل مع الاحتجاجات،وانتقد نيوسوم قرارات ترامب،ووصفه بالطاغية.

بينما قام ترامب بإرسال2000 جندي من الحرس الوطني،و700 من المارينز،ودعا لاعتقال حاكم كاليفورنيا لتركه المدينة تحترق،واتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح للمجرمين،والمختلين بالدخول لأراضي الولايات المتحدة بسبب أفكار الحزب الديمُقراطي.