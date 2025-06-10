ترامب: بايدن سمح لمختلين بدخول أمريكا وقد نفعل قانون التمرد

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حول تصاعد الاحتجاجات في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا عقب قراره بترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك.

ترامب يتهم بايدن بإدخال المجرمين والمختلين

واتهم ترامب إدارة الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن المنتمي للحزب الديمُقراطي بإرتكاب جريمة بحق أمريكا عندما سمح بايدن بدخول المختلين،والمجرمين الذين أضروا بنسيج المجتمع الأمريكي.

ترامب قد يفعل قانون التمرد

وأضاف ترامب بإنه قد يفعل "قانون التمرد" لوقف الاحتجاجات ويمكن للرئيس الأمريكي تفعيل قانون التمرد بنشر عدد كبير من قوات الجيش الأمريكي حالة مواجهة الدولة أحداث عنيفة تؤدي إلى إنفلات الوضع الأمني بها.

وكان قد نشر الرئيس الأمريكي بالفعل 2000 من قوات حرس الوطني لاحتواء الاحتجاجات،وأتبعه وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث بنشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية “المارينز” بسبب استمرار أحداث العنف بلوس أنجلوس.

ولجأ الرئيس الأمريكي،ووزير الدفاع لنشر قوات قليلة من الجيش الأمريكي لمواجهة التظاهرات لرفض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمُقراطي جافين نيوسوم نشر قوات الشرطة لمواجهة المتظاهرين.

مشهد من مواجهة قوات الحرس الوطني المتظاهرين المكسيكيين.