لولا تدخلنا لاحترقت لوس أنجلوس.. ترامب: إذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما يحدث في لوس أنجلوس شيء مروع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال ترامب: لولا تدخلنا في حرائق لوس أنجلوس لاحترقت المدينة، وإذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد".

وتابع ترامب: هناك مناطق في لوس أنجلوس يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد، ولولا مساعدتنا للوس أنجلوس لكانت احترقت الآن".

وأكمل ترامب: الشرطة لم تكن قادرة على التعامل مع احتجاجات لوس أنجلوس، وأرسلنا الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لحماية الممتلكات والمنشآت".

وتابع ترامب: إرسال قوات المارينز إلى لوس أنجلوس لدعم الأمن في المدينة،وسنسحب الحرس الوطني من لوس أنجلوس حينما ينتهي الخطر".

