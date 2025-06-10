توم هومان: إدارة ترامب ليس لها الحق في اعتقال حاكم كاليفورنيا

اندلعت احتجاجات واسعة في مقاطعة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، ورفع المحتجون أعلام المكسيك، وقاموا بتدمير الممتلكات العامة، وحرق السيارات في الشوارع، واتهم ترامب حركات يسارية بدعم الفوضى، والاحتجاجات بالولايات المتحدة.

ونشر ترامب قوات الحرس الوطني بواقع 2000 جندي بولاية كاليفورنيا لاحتواء الاحتجاجات، وهو ما رفضه حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وتصاعد التوتر بين ترامب وجافين عقب إعلان وزير الدفاع الأمريكي نشر قوات المارينز، والتي انتشر منها بالفعل 700 جندي اليوم بسبب استمرار الاحتجاجات.

ودعا ترامب لاعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا نيوسوم بسبب عجزه عن حماية الولاية الأمريكية، وتركها تحترق دون مواجهة الاحتجاجات، واستنكر ترامب فلسفة السياسة الديمُقراطية التي يطبقها نيوسوم والتي تشبه فكر بايدن الرئيس الأمريكي السابق.

في اتجاه آخر قال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السابق توم هومان لسي بي إس الأمريكية إنه ليس من حق إدارة ترامب اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا لأنه لم يخترق القانون، ودعم هومان قرار الرئيس الأمريكي ترامب باستدعاء الحرس الوطني لزيادة العنف من قبل المتظاهرين المكسيكيين.