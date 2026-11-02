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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
أ ش أ

 اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم / الاثنين /، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدى بعضهم ما يُسمّى "الانبطاح الجماعي" خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة، بحماية قوات الاحتلال.

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك مدينة القدس المحتلة

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