بدعم أمريكي..أستراليا تطلق مشروعا استراتيجيا لاستخراج وتكرير السكانديوم أحد المعادن النادرة

أعلنت شركة التعدين الأسترالية «صن رايز إنرجي ميتالز»، التي يقودها الملياردير روبرت فريدلاند وتحظى بدعم من الحكومة الأمريكية، المضي قدما في تنفيذ مشروع كبير لاستخراج وتكرير معدن السكانديوم في ولاية نيو ساوث ويلز، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028، وفقا ل "بلومبرج".

معدن السكانديوم (Scandium) هو أحد المعادن النادرة، وينتمي إلى مجموعة العناصر الأرضية النادرة،ويتميز بخفة وزنه وقوته ومقاومته للتآكل، ما يجعله من المعادن المهمة في الصناعات التكنولوجية وأبرز استخداماته الطيران والفضاء والسيارات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستطور مشروع «سايرستون» لاستخراج السكانديوم وإنشاء مصفاة لتكريره في نيو ساوث ويلز، مشيرة إلى أن هذا المعدن الأرضي النادر يحظى بأهمية استراتيجية لقطاعات الدفاع والتصنيع المتقدم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الطيف اللاسلكي، في الوقت الذي تأتي فيه غالبية الإمدادات العالمية منه حاليا من الصين.

وأضافت الشركة أنه منذ فرض الصين ضوابط على صادرات المعادن الحيوية في عام 2025، تراجعت إمدادات السكانديوم إلى الأسواق الغربية الرئيسية إلى حد كبير، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بالإمدادات الصينية تعزز الأهمية الاستراتيجية لتطوير مصادر متنوعة لإنتاج السكانديوم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وعددا من الاقتصادات الكبرى تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الصين التي تهيمن على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن.

وحصلت «صن رايز إنرجي ميتالز» على تمويل طويل الأجل في صورة ديون يصل إلى 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية؛ بما يدعم تطوير المشروع الأسترالي.

ووفقا للشركة، يضم مشروع «سايرستون» واحدا من أكبر وأعلى رواسب السكانديوم القابلة للتعدين في العالم، فيما تستهدف الشركة بدء الإنتاج بطاقة تبلغ 60 طنا سنويا، مع إمكانية زيادة هذه الكمية إلى ثلاثة أمثالها مستقبلا.

يأتي المشروع في ظل مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لتنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليص الاعتماد على الصين، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه المعادن بالنسبة إلى الصناعات الدفاعية و التكنولوجيات المتقدمة وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأسترالية و الأمريكية لتعزيز أمن سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وتنويع مصادر الحصول عليها، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على الموارد اللازمة للصناعات المتقدمة والدفاعية، وسعي الدول الغربية إلى الحد من الاعتماد على الصين في هذا المجال.