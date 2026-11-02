قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة
أبو العينين يطالب بمراجعة دورية للتعويضات وتوسيع المزايا التعليمية لأبناء الشهداء والمصابين
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير ميدان الفلكي ورفع كفاءة واجهات العقارات بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدعم أمريكي..أستراليا تطلق مشروعا استراتيجيا لاستخراج وتكرير السكانديوم أحد المعادن النادرة

بدعم أمريكي..أستراليا تطلق مشروعا استراتيجيا لاستخراج وتكرير السكانديوم أحد المعادن النادرة
بدعم أمريكي..أستراليا تطلق مشروعا استراتيجيا لاستخراج وتكرير السكانديوم أحد المعادن النادرة
أ ش أ

أعلنت شركة التعدين الأسترالية «صن رايز إنرجي ميتالز»، التي يقودها الملياردير روبرت فريدلاند وتحظى بدعم من الحكومة الأمريكية، المضي قدما في تنفيذ مشروع كبير لاستخراج وتكرير معدن السكانديوم في ولاية نيو ساوث ويلز، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028، وفقا ل "بلومبرج".

معدن السكانديوم (Scandium) هو أحد المعادن النادرة، وينتمي إلى مجموعة العناصر الأرضية النادرة،ويتميز بخفة وزنه وقوته ومقاومته للتآكل، ما يجعله من المعادن المهمة في الصناعات التكنولوجية وأبرز استخداماته الطيران والفضاء والسيارات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستطور مشروع «سايرستون» لاستخراج السكانديوم وإنشاء مصفاة لتكريره في نيو ساوث ويلز، مشيرة إلى أن هذا المعدن الأرضي النادر يحظى بأهمية استراتيجية لقطاعات الدفاع والتصنيع المتقدم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الطيف اللاسلكي، في الوقت الذي تأتي فيه غالبية الإمدادات العالمية منه حاليا من الصين.

وأضافت الشركة أنه منذ فرض الصين ضوابط على صادرات المعادن الحيوية في عام 2025، تراجعت إمدادات السكانديوم إلى الأسواق الغربية الرئيسية إلى حد كبير، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بالإمدادات الصينية تعزز الأهمية الاستراتيجية لتطوير مصادر متنوعة لإنتاج السكانديوم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وعددا من الاقتصادات الكبرى تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الصين التي تهيمن على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن.

وحصلت «صن رايز إنرجي ميتالز» على تمويل طويل الأجل في صورة ديون يصل إلى 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية؛ بما يدعم تطوير المشروع الأسترالي.

ووفقا للشركة، يضم مشروع «سايرستون» واحدا من أكبر وأعلى رواسب السكانديوم القابلة للتعدين في العالم، فيما تستهدف الشركة بدء الإنتاج بطاقة تبلغ 60 طنا سنويا، مع إمكانية زيادة هذه الكمية إلى ثلاثة أمثالها مستقبلا.

يأتي المشروع في ظل مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لتنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليص الاعتماد على الصين، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه المعادن بالنسبة إلى الصناعات الدفاعية و التكنولوجيات المتقدمة وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأسترالية و الأمريكية لتعزيز أمن سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وتنويع مصادر الحصول عليها، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على الموارد اللازمة للصناعات المتقدمة والدفاعية، وسعي الدول الغربية إلى الحد من الاعتماد على الصين في هذا المجال.

شركة التعدين الأسترالية «صن رايز إنرجي ميتالز» روبرت فريدلاند دعم من الحكومة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية تكشف عن تفاصيل دعم الاستقرار المالي لمجتمع الأعمال و65% استثمارات القطاع الخاص في مصر

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة أكتوبر الجديدة

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة 2027-2031

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد