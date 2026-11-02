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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات اليابانية تلقي القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية

السلطات اليابانية تلقي القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية
السلطات اليابانية تلقي القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية
أ ش أ

دعت وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم / الاثنين/ الولايات المتحدة إلى تشديد إجراءات الانضباط على الجنود الأمريكيين، في أعقاب إلقاء القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول خلال ساعات حظر التجوال؛ المفروض إثر قضية قتل تورط فيها جندي آخر من مشاة البحرية.

وقال كويزومي - في تصريح صحفي - على الجانب الأمريكي أخذ الأمر على محمل الجد، لا سيما وأن هذه الواقعة حدثت رغم سريان حظر التجول - الذي بدأ في 9 أكتوبر الماضي وجاء ردا على اعتقال ديفين بالارد في 4 أكتوبر؛ وهو الجندي الذي وجهت إليه لاحقا تهم السطو على امرأة يابانية وقتلها في مدينة (ناها) عاصمة اوكيناوا جنوبي اليابان".

وأضاف كويزومي: أن اليابان طلبت من الجانب الأمريكي اتخاذ تدابير "وقائية فعالة" وضمان التطبيق الصارم لساعات حظر التجول، مشيرا إلى الحظر المفروض اعتبارا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا خلال فترة "مراجعة وتأمل" يمتد لثلاثين يوما.

وشدد كويزومي على أن التدابير الوقائية قيد المناقشة حاليا ضمن مشاورات ثنائية رفيعة المستوى، وذلك في أعقاب القضية التي تورط فيها "بالارد".. وقال: "نسعى للتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن، والإعلان عن هذه التدابير، ثم وضعها موضع التنفيذ".

وذكرت الشرطة اليابانية المحلية أن كالفين مونتويا كاردونا أُلقي القبض عليه أمس الأول في مدينة أوكيناوا، وذلك بعد ضبطه وهو يقود سيارته بنسبة كحول في الدم تعادل ضعف الحد المسموح به قانونا، في حوالي الساعة 12:25 بعد منتصف الليل.

وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الولايات المتحدة تشديد إجراءات الانضباط على الجنود الأمريكيين

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