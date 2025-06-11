أعمال سرقة ونهب .. اقتحامات ليلية في حي المجوهرات بلوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس أعمال نهب وسرقة من جانب المتظاهرين، حيث أفادت إدارة الشرطة بأن العديد من الشركات تعرضت للاقتحام مساء الاثنين، وتم اعتقال أربعة عشر شخصا.

السرقة في لوس أنجلوس

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية أن أعمال النهب اقتصرت على عدد قليل من واجهات المتاجر في حي المجوهرات بلوس أنجلوس.

ولم تُفصح الشرطة عما إذا كان الأربعة عشر الذين أُلقي القبض عليهم جزءًا من احتجاجات الهجرة وصرح نجدة أفيديان، المدير العام لمركز سانت فنسنت للمجوهرات، الذي لم يُقتحم، بأن المتظاهرين قد غادروا بالفعل، وأن "هؤلاء الأشخاص كانوا مجرد انتهازيين".

وأمس الثلاثاء، راقب حراس الأمن الخاصون المتاجر، التي كان بعضها مُغلقًا بألواح خشبية وصرح مالك المركز الوطني للذهب والألماس لوكالة أسوشيتد برس أن متجره تعرض للسرقة على يد مجموعة كبيرة بعد منتصف الليل بقليل.

المتظاهرون في لوس أنجلوس

لليوم الخامس على التوالي، تجمع المتظاهرون في لوس أنجلوس احتجاجًا على مداهمات إدارة الهجرة والجمارك.

وتجمع بضع عشرات من المتظاهرين سلميًا في وسط المدينة أمام مركز الاحتجاز الفيدرالي يوم الثلاثاء، والذي سرعان ما أُعلن أنه تجمع غير قانوني.

أصدرت الشرطة أمرًا بتفريق المتظاهرين، وحاصرت مجموعة صغيرة منهم، وطلبت من الإعلاميين البقاء خارجًا لتجنب التعرض للأذى.