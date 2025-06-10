القيادة المركزية الأمريكية: عرضنا سيناريوهات عملياتية حال فشل الجهود الدبلوماسية مع إيران

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه عرض على ترامب ووزير الدفاع سيناريوهات عملياتية في حال فشل الجهود الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية:"أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يزيد المخاطر على سلامة القوات الأميركية في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ستعقد الأحد المقبل في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان بأنه من المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواسنطن الأحد المقبل في مسقط.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، عباس عراقجي، سيزور النرويج يومي الأربعاء والخميس.