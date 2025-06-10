البرنامج النووي: مفاوضات جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ستعقد الأحد المقبل في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان بأنه من المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواسنطن الأحد المقبل في مسقط.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، عباس عراقجي، سيزور النرويج يومي الأربعاء والخميس.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن هذه المفاوضات ستعقد الخميس المقبل.