زواج حفيدة شاه إيران من رجل أعمال يهودي| تفاصيل

عقدت الأميرة إيمان بهلوي، ابنة رضا بهلوي (ابن آخر شاه لإيران ووريث العرش)، قرانها من برادلي شيرمان، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، في حفل راقٍ أقيم نهاية الأسبوع في باريس، بعد أن قاما بالزواج رسميًا الشهر الماضي في محكمة بنيويورك.

وأعلن الزوجان عقد قرانهما الشهر الماضي في مكتب سجل الزواج في منهاتن، بحضور العائلة المقربة فقط، وعلى رأسهم رضا بهلوي.

وأقيم الحفل في باريس بحضور شخصيات بارزة من عائلة بهلوي، بما في ذلك الإمبراطورة فرح بهلوي، جدة العروس، وشقيقاتها نور وفراه.

وارتدت إيمان فستان زفاف أبيض أنيق من الدانتيل من تصميم إيلي صعب، وظهرت مرتدية إبداعه الشتوي بلمسة عصرية.

وتخللت مراسم الزفاف رقصة "الهورا"، التقليدية في الأعراس اليهودية، حيث رفع الضيوف العروسين على الكراسي، في تعبير عن الفرح.

وتعرف الزوجان على بعضهما البعض عام 2017 من خلال أصدقاء مشتركين، وخطب شيرمان للعروس في أغسطس 2023 أثناء إجازة شاطئية.

ويعمل شيرمان كرئيس قسم الشراكات في شركة "ماترنت" المتخصصة في توصيل الحمولات عبر الطائرات دون طيار، من أصول يهودية أمريكية.

تعمل إيمان في "أمريكان إكسبريس" في نيويورك، حاصلة على شهادة في علم النفس والاتصالات من جامعة ميشيجان (2015)، ومن مواليد واشنطن عام 1993 .