جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لتصعيد مع إيران

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وسط تحركات أمنية ودبلوماسية تشير إلى احتمالات مواجهة عسكرية في المنطقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين مطلعين على الوضع.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة تحسباً لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، في وقت تواصل فيه طهران إصدار تهديدات باستهداف القواعد الأمريكية في حال فشل المفاوضات النووية الجارية.

اجتماع أمني أمريكي وإخلاءات استباقية

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الإعلان عن بدء إخلاء الموظفين غير الأساسيين من القواعد والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، جاء بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة الرئيس دونالد ترامب خصص بالكامل لبحث تطورات الملف الإيراني.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي بارز أن احتمالات عقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع إيران في مسقط الأحد المقبل باتت "غير مرجحة بشكل متزايد"، ما يعكس حجم التعقيدات التي تواجه مسار التفاوض في ظل التوتر الأمني المتصاعد.

السفارة الأمريكية في بغداد تستعد للإخلاء

في سياق متصل، أكد مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكي لوكالة "رويترز" أن السفارة الأمريكية في بغداد بدأت استعدادات لإجراء إخلاء منظم لبعض موظفيها، نتيجة تزايد المخاطر الأمنية في العراق والمنطقة المحيطة.

وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من عملية الإخلاء هو تنفيذها عبر وسائل تجارية، فيما يظل الجيش الأمريكي في حالة استعداد كامل للتدخل إذا اقتضت الضرورة. وأكد مسؤول آخر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار تقليص حجم البعثة الدبلوماسية جاء بناء على مراجعة أمنية شاملة للوضع في العراق.

ترامب يشكك في التزام إيران ويهدد بالتصعيد

وفي مقابلة بثت الأربعاء، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشككه المتزايد في التزام إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وهو ما يشكل بنداً أساسياً في أي اتفاق نووي مستقبلي مع طهران. وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في توجيه ضربة عسكرية" إذا لم تسفر المحادثات النووية عن اتفاق يرضي الشروط الأمريكية.

وأعاد ترامب التأكيد على أن "كل الخيارات على الطاولة"، مشدداً على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

إيران ترد بالتصعيد والتحذير من زعزعة الاستقرار

وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده بأن طهران ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة فور اندلاع أي صراع أو فشل المحادثات النووية. وقال في تصريحات له إن بلاده "جاهزة للرد على أي عدوان بشكل حاسم وسريع".

من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تهديدات استخدام القوة لن تغير من الواقع"، مشددة على أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وأن السياسات العسكرية الأمريكية "لا تؤدي سوى لزعزعة استقرار المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".