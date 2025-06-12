بنحارب من سنة 48 وبندفع التمن غالي.. أحمد موسى: مصر أشرف دولة لها موقف لصالح القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دعم مصر مستمر للقضية الفلسطينية، معلقا “مصر موقفها شريف واللي بتقوله في السر بتقوله في العلن، ليس لها موقفان، مصر قالت 5 لاءات، قائدنا الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي قال لا 5 مرات لكل الدول الكبير والصغير، مش بنهزر في أمننا ولا نقبل أي مساومة”.

وقال أحمد موسى، خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه نحن بلد ذات سيادة وأمنها القومي فوق كل اعتبار وفوق كل قضية وفوق أي شخص، معلقا “مصر لا تسمح أبدا بانتهاك حقوقها، خدوا مراكب من بلادكم وارفعوا عليها أعلامكم، فيه حدود بحرية لا تحتاج تأشيرة، وهناك حدود برية مع دول أخرى، هناك سوريا والجولاني هيعمل سلام مع الكيان الصهيوني، والإسرائيليين هناك على مرمى البصر، روح لبنان روح الأردن بسيطة جدا، اشمعنى مصر ؟ هو مفيش غيرنا ؟، بلدنا محفوظة ربنا يحميها ويحمي شعبنا ويحمي جيشنا”.

القضية الفلسطينية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أكبر وأهم وأشرف دولة لها موقف بجانب القضية الفلسطينية، إحنا بنحارب من سنة 48 وبندفع التمن غالي، 75% من المساعدات التي دخلت غزة مساعدات مصرية، وتوجد دول من اللي مشارك ناس منها بالقافلة مبعتوش كيلو رز ولا زجاجة زيت.