الأمم المتحدة: الانهيار الكامل لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة يسبب شللا لعمليات الإغاثة

أكدت الأمم المتحدة، أنّ الانهيار الكامل لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة يسبب شللا لعمليات الإغاثة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أضاف الأمم المتحدة، أنّ انقطاع خدمة الإنترنت بسبب تلف آخر كابل يخدم وسط وجنوب غزة حدث على الأرجح بسبب نشاط عسكري إسرائيلي مكثف.

استشهاد مواطنين

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن 8 مواطنين استشهدوا في قطاع غزة وجرح آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مراكز المساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال وهم: يحيى إبراهيم محمد الحبيبي، وصالح أشرف حمدان أبو طعيمة، ومحمد مروان سالم محارب، ومؤيد عماد الدين صلاح السرسك، ومحمد أنور حمد النحال، ومحمد ناهض علي دبابش، ومحمد صالح مرزوق المدني، ورجب صبري رجب أبو سلطان.