دبلوماسية أمريكية سابقة تدعو لتفعيل الاتحاد من أجل السلام لإنقاذ غزة

دعت الدبلوماسية الأمريكية السابقة أنيل شيلين اليوم الخميس إلي قيام الدول العربية بالمطالبة بتفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام عبر مجلس الأمن الدولي من أجل إنقاذ قطاع غزة.

وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

ووقف الإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني،ويسمح قرار الاتحاد من أجل السلام بمشاركة دول أعضاء الأمم المتحدة بنشر قوات حفظ السلام الدولية بين إسرائيل وفلسطين،وتشرف تلك القوات على قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كما حدث بقيام دولة كوسوفو.

شيلين تنتقد تأثير اللوبي الإسرائيلي على القرار الأمريكي

وانتقدت شيلين تأثير اللوبي الإسرائيلي على صناعة القرار داخل الولايات المتحدة،وجددت دعوتها بمحاكمة نتنياهو،وجالانت والرئيس الأمريكي السابق جوبايدن في لاهاي بسبب ارتكابهم جرائم حرب بقطاع غزة.

استقالت شيلين من منصبها الدبلوماسي لدعم غزة

واستقالت أنيل شيلين من منصبها الدبلوماسي من الخارجية الأمريكية عام 2024 بسبب دعم إدارة الرئيس الأمريكي بايدن للحرب الإسرائيلية على فلسطين وشملت تلك الفترة استقالات واسعة بالخارجية الأمريكية،ووصفها وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن بحالة تمرد بين موظفي الخارجية،وكانت شيلين مسؤولة عن مكتب حقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية.